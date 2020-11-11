وكيل "تعليم الفيوم" يُكرم مديرة مدرسة أم المؤمنين الثانوية وعمال نوبتجية

كرم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، يكرم عمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وصلاح سالم بشرق الفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.





حيث منح السيد جلال محمد عيد - والسيد محمد عبدالعزيز عبدالسميع بمدرسة عبدالرحمن البشيهي الثانوية، والسيد حسين عوض عبدالحكم بمدرسة صلاح سالم الثانوية. عمال خدمات معاونة شهادة تقدير وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.





كما كرم الأستاذة شرين نامى، مدير مدرسة الشهيد عبدالرحمن على البشيهي الثانوية ( أم المؤمنين الثانوية بنات سابقا )، وذلك للانضباط والإلتزام في العمل.



