مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:08 م
رأفت أمين - هيثم حبيب
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أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم مراسم سحب قرعة القسم الثانى للموسم الكروى 2020-2021 بحضور ممثلى أندية القسم الثانى.
وتضم المجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" 16 فريقا على النحو التالى:
الرجاء ، فاركو ، بلدية المحلة ، المنصورة ، الأوليمبي ، دكرنس ، دمنهور ، الجزيرة ، كفرالشيخ ، حرس الحدود ، مالية كفرالزيات ، أبوقير للأسمدة ، سبورتنج ، بيلا ، بنى عبيد ، الحمام.
وتضم المجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" 16 فريقا على النحو التالى:
الرجاء ، فاركو ، بلدية المحلة ، المنصورة ، الأوليمبي ، دكرنس ، دمنهور ، الجزيرة ، كفرالشيخ ، حرس الحدود ، مالية كفرالزيات ، أبوقير للأسمدة ، سبورتنج ، بيلا ، بنى عبيد ، الحمام.
وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بالجولة الإفتتاحية وجاءت على النحو التالى:
فاركو - الرجاء
الاوليمبى - سبورتنج
دكرنس - المالية
المنصورة - بيلا
بلدية المحلة - بنى عبيد
دمنهور - حرس الحدود
كفر الشيخ - ابوقير
الجزيرة - الحمام