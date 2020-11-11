مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
رأفت أمين - هيثم حبيب
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أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم مراسم سحب قرعة القسم الثانى للموسم الكروى 2020-2021 بحضور ممثلى أندية القسم الثانى.
وتضم المجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" 16 فريقا على النحو التالى:

الرجاء ، فاركو ، بلدية المحلة ، المنصورة ، الأوليمبي ، دكرنس ، دمنهور ، الجزيرة ، كفرالشيخ ، حرس الحدود ، مالية كفرالزيات ، أبوقير للأسمدة ، سبورتنج ، بيلا ، بنى عبيد ، الحمام.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بالجولة الإفتتاحية وجاءت على النحو التالى:

فاركو - الرجاء
الاوليمبى - سبورتنج
دكرنس - المالية
المنصورة - بيلا 
بلدية المحلة - بنى عبيد
دمنهور - حرس الحدود
كفر الشيخ - ابوقير
الجزيرة - الحمام

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