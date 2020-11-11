مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى



الرجاء ، فاركو ، بلدية المحلة ، المنصورة ، الأوليمبي ، دكرنس ، دمنهور ، الجزيرة ، كفرالشيخ ، حرس الحدود ، مالية كفرالزيات ، أبوقير للأسمدة ، سبورتنج ، بيلا ، بنى عبيد ، الحمام.



وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بالجولة الإفتتاحية وجاءت على النحو التالى:



فاركو - الرجاء الاوليمبى - سبورتنج دكرنس - المالية المنصورة - بيلا بلدية المحلة - بنى عبيد دمنهور - حرس الحدود كفر الشيخ - ابوقير الجزيرة - الحمام

أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم مراسم سحب قرعة القسم الثانى للموسم الكروى 2020-2021 بحضور ممثلى أندية القسم الثانى.وتضم المجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" 16 فريقا على النحو التالى: