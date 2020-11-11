نيللي كريم تكشف عن حقيقة توقف تصوير فيلم " العميل صفر"

Advertisements

نفت الفنانة نيللي كريم في برنامج the insider بالعربي توقفها عن تصوير فيلم " العميل صفر " الذي يجمعها لأول مرة مع المخرج محمد سامي والممثل أكرم حسني وشركة أوسكار المنتجة للعمل.



و قالت في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أن الفيلم لديه رسالة تكمن في أن على كل إنسان أن يحلم لأن حلمه قد يتحقق يومًا ما.



وعبرت عن سعادتها بالعمل مع أكرم حسني ووصفت الشغل معه بالمتعة.





من جهة أخرى قالت نيللي أنها قرأت وتابعت كل الإنتقادات الذي تعرض لها فيلم " خط دم " الذي يجمعها مع ظافر العابدين مشيرة الى هذا كله يدل على أن الفيلم لم يمر مرور الكرام.



نيللي أكدت على أنها لا تتأثر سلبيًا بالإنتقادات بل ساعات بتضحكها على حد قولها معتبرة أن ما حصل حاجة لطيفة من الجمهور.



أما عن مسلسلها الرمضاني ٢٠٢١، قالت نيللي أن فريق العمل ما زال بمرحلة التحضير ولا تعلم حتى اليوم من سيشاركها البطولة.



أما عن الأخبار التي أشارت الى أن ماجد الكدواني سيلعب دور البطولة، فردت نيللي بعدم علمها بالموضوع لكنها أكدت على أنها ستجتمع معه في فيلم من إخراج محمد علي.