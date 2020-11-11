تأكد غياب لاوتارو مارتينيز عن الأرجنتين في تصفيات مونديال 2022

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي سيغيب عن موقعة التانجو ضد باراجواي فجر الجمعة المقبل.


ويعاني لاوتارو من إجهاد على مستوى عضلة الفخذ الخلفية وسيكون خارج مواجهة منتخب بلاده ضد باراجوي التي تقام لحساب مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.


وكان لاوتارو قد شارك مع منتخب بلاده الشهر الماضي ضد بوليفيا ونجح في تسجيل هدف الفوز الثمين في المباراة التي إنتهت لمصلحة التانجو بهدف مقابل لا شيء.

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