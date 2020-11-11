نضال الشافعى يتألق فى أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان نضال الشافعى على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر نضال الشافعى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وعلق قائلاً"وحشتوني"، وحازت إطلالته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


يذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشافعى، فيلم "زنزانة 7" بطولة الفنانين أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وإنتاج أيمن يوسف.

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