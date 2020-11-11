"العالمية لخريجي الأزهر" تشارك في احتفالية أسبوع الجامعات الأفريقية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في احتفالية أسبوع الجامعات الإفريقية، والذي يقام في الفترة من 9-13 نوفمبر 2020م، ويُعقد افتراضيًا ويبث عبر منصة Zoom التابعة لاتحاد الجامعات الإفريقية AAU.

وقال أسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن مشاركة المنظمة هذا العام تأتي امتدادًا لأنشطتها في القارة الإفريقية، والتي تشمل عقد ندوات ومؤتمرات بفروعها المنتشرة في ربوع القارة السمراء، مشيرًا إلى دور المنظمة في عقد الدورات التدريبية لتأهيل أئمة وعلماء إفريقيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر قيم التسامح والتعايش، ونشر الفكر الأزهري المعتدل.

وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت عنوان: "التحول الرقمي في التعليم العالي والجامعي بإفريقيا"، وتتناول عدة محاور حول فرص التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والجامعي الإفريقية، بهدف تشجيع الثورة الرقمية، كأساس لتقديم خدمات التعليم العالي وتحويل إفريقيا إلى مجتمع رقمي، وبناء نهج قطاعي حيوي لرقمنة قطاع التعليم العالي الإفريقي، والمساهمة في التمكين الرقمي للجهات المعنية في التعليم العالي بحلول عام 2030م.

وشاركت المنظمة بعرض تقديمي لأهم الأنشطة التي تقوم بها، تم من خلاله إلقاء الضوء على أهم المبادرات والأنشطة التي تعقدها، من دورات تدريبية للأئمة والوعاظ والواعظات، من مختلف دول العالم عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، كذا دورها في التواصل مع الأزهريين في الدول المختلفة، من خلال فروعها الخارجية المنتشرة في 20 دولة.

وكذا دورها في رعاية الطلاب الوافدين كأحد الركائز الهامة لتبليغ رسالة الأزهر الوسطية، وترسيخ قيم الإسلام السمحة، في دول العالم المختلفة، فضلا عن دور مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في إعداد وتأهيل الطلاب من مختلف الجنسيات للالتحاق بالأزهر الشريف، بالإضافة لدورها داخليًا، من خلال الفروع الداخلية المنتشرة في محافظات مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العالمية لخريجي الازهر

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ أقل من ساعة

مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى

منذ 40 دقيقة

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. الحكام المرشحون لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 4 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

01:44 م

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض