"العالمية لخريجي الأزهر" تشارك في احتفالية أسبوع الجامعات الأفريقية

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في احتفالية أسبوع الجامعات الإفريقية، والذي يقام في الفترة من 9-13 نوفمبر 2020م، ويُعقد افتراضيًا ويبث عبر منصة Zoom التابعة لاتحاد الجامعات الإفريقية AAU.





وقال أسامة يس، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن مشاركة المنظمة هذا العام تأتي امتدادًا لأنشطتها في القارة الإفريقية، والتي تشمل عقد ندوات ومؤتمرات بفروعها المنتشرة في ربوع القارة السمراء، مشيرًا إلى دور المنظمة في عقد الدورات التدريبية لتأهيل أئمة وعلماء إفريقيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر قيم التسامح والتعايش، ونشر الفكر الأزهري المعتدل.





وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت عنوان: "التحول الرقمي في التعليم العالي والجامعي بإفريقيا"، وتتناول عدة محاور حول فرص التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والجامعي الإفريقية، بهدف تشجيع الثورة الرقمية، كأساس لتقديم خدمات التعليم العالي وتحويل إفريقيا إلى مجتمع رقمي، وبناء نهج قطاعي حيوي لرقمنة قطاع التعليم العالي الإفريقي، والمساهمة في التمكين الرقمي للجهات المعنية في التعليم العالي بحلول عام 2030م.





وشاركت المنظمة بعرض تقديمي لأهم الأنشطة التي تقوم بها، تم من خلاله إلقاء الضوء على أهم المبادرات والأنشطة التي تعقدها، من دورات تدريبية للأئمة والوعاظ والواعظات، من مختلف دول العالم عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، كذا دورها في التواصل مع الأزهريين في الدول المختلفة، من خلال فروعها الخارجية المنتشرة في 20 دولة.



