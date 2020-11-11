عاجل.. الحكام المرشحون لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن من دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.





كشفت صحيفة "أحداث أنفو" المغربية عن أن الحكم الدولي المغربي رضوان جيد يتصدر قائمة أسماء الحكام المرشحين لإدارة نهائي القرن لأول مرة بين الأهلي والزمالك خاصة أن رضوان يتواجد في القاهرة منذ فترة للخضوع لدورة تدريبية للحكام.





ووضع الكاف أسماء الجزائري مصطفى غربال والجنوب إفريقي فيكتور جوميز والإثيوبي باملاك تيسيما خلف رضوان جيد.





وأوضحت الصحيفة أن رضوان جيد لم يسبق له ان حكم أي مباراة في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بسبب تواجد أندية مغربية بها.



