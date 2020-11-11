"التعليم" تكرم طالب بسبب أمانته: سلم شنطة بها 17 ألف جنيهًا لصاحبتها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنمية القيم واحترام الآخر لدى أبنائها الطلاب، وكرم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين،اليوم، الطالب ياسين محمد ياسين بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية أويش الحجر التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك لأمانته وتسليمه حقيبة بها مبلغ يقدر بـ17 ألف جنيه لصاحبتها.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازي بالتلميذ ووالده والأستاذ على عبد الرؤوف مدير مديرية التعليم بالدقهلية، حيث سرد الطالب كيفية العثور على الشنطة وتسليمها لوالده ومحاولة البحث عن صاحبتها من أبناء القرية، وتسليمها لها.

حيث أكد الدكتور رضا حجازي علي حرص الوزارة على الاهتمام بتربية وتعليم أبنائنا الطلاب العديد من القيم والسلوكيات الإيجابية ضمن مناهجها المتعددة، وضمن هذه المناهج كتاب القيم واحترام الآخر لتنشئة أبنائنا الطلاب على القيم واحترام الآخر ومنها قيمة الأمانة، وإعداد طفل اليوم ليكون مواطنًا صالحًا، كما أكد أن الأمانة صورة من صور مكافحة الفساد.

وأوضح حجازي أن الأمانة قيمة عظيمة، ورد الودائع والأمانات لأهلها دليل على حسن الخلق، ويؤدي إلى انتشار قيم الأخلاق في المجتمع، مؤكدًا أن التربية منذ الصغر لها الدور الأساسي في ذلك، بتنشئة الطفل على هذا الخلق وسائر الأخلاق الحميدة وتعظيم مكانتها وقدرها، وأن دور المعلم وخاصة في المراحل الدراسية الأولى له أهمية عظيمة.

وأشاد الأستاذ على عبد الروؤف بمعلمة فصل الطالب الأستاذة نبيلة عبد القادر أبو المعاطى والتي طالبت الأستاذ أحمد زكريا مدير المدرسة بتكريم الطالب، ولكن وافتها المنية إثر أزمة قلبية أثناء طابور الصباح، لافتًا إلى أن هذه المعلمة هي قدوة حسنة لتلاميذها وزملائها، مؤكدًا أنه على المعلم أن يبدأ بنفسه تنمية القيم، حيث تتأثر الطلاب بالقدوة في كل شيء ويكتسبون منه عاداته وتقاليده.

وسلم الدكتور رضا حجازي الطالب شهادة تقدير وشهادة استثمار لأمانته وتشجيعًا له، مشيرًا إلى إرسال الوزارة منشورًا لجميع المديريات بتكريم المتميزين في مكافحة الفساد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التعليم

أخبار تهمك

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكام المرشحون لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

01:44 م

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض