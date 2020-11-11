وكيل "صحة البحر الأحمر": مغادرة 23 مصابا من حادث أتوبيس القصير المستشفى

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن 23 مصابا من مصابي حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق القصير سفاجا فى اتجاه مدينة سفاجا غادروا مستشفى القصير بعد تماثلهم للشفاء.





وأضاف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة أن أغلب المصابين المتبقين والذين يبلغ عددهم 15 مصابا حالتهم مستقرة، مؤكدا أنه زار مساء أمس الخميس المصابين فى مستشفى القصير فور نقلهم للمستشفى وبرفقته الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن مستشفى القصير المركزى استقبلت 38 مصابا وجثتين إثر انقلاب الأتوبيس التابع لإحدى شركات الرحلات من القصير للقاهرة.





وتابع: أنه تم تحهيز المستشفيات لاستقبال أى حالات وتم انتقال فريق الانتشار السريع المكون من أطباء الجراحة والعظام والتخدير بمستشفي سفاجا المركزى والغردقة العام إلى مستشفى القصير لمساعدة الفريق الطبي بمستشفى القصير، كذلك تم زيادة أعداد اكياس فصائل الدم بالمستشفى، والتعامل مع جميع الحالات وتم عمل الاسعافات الأولية واعطاء الوصفات الطبية وعمل الاشعات والتحاليل اللازمة، وتم إنقاذ حياة مصاب يعانى من نزيف حاد بالبطن اثر انفجار الطحال وتم إجراء عملية لة فى الحال وباقى الحالات الآن تتلقي العلاج بمستشفي القصير وتحت الملاحظة في حالة مستقرة.



