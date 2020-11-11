برفقة هاجر الشرنوبي.. منة فضالي تنشر فيديو لها من كواليس مسلسل "هي"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، فيديو لها مع الفنانة هاجي الشرنوبي، وهى ترقص من كواليس مسلسل "هي"، وعلقت "هاجر اتجننت خلاص".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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