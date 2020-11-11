سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
توصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لإتفاق نهائي من أجل الحصول على نجم نادي بيراميدز وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وعلم " الفجر الرياضي " أن سيراميكا نجح في إقناع اللاعب رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز من أجل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.


ويعاني رجب بكار من التجميد خلال الموسم الماضي من جانب إدارة النادي وهو الذي كان هدف لنادي الزمالك من أجل حل مشكلة الناحية اليمنى.


يُذكر أن سيراميكا قد نجح في الحصول على خمسة لاعبين دفعة واحدة من نادي مصر المقاصة وهم محمد إبراهيم ومحمد مسعد ومحمد توني وأحمد سامي وأحمد محسن.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيراميكا رجب بكار بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو في التصفيات الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يومين

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميركاتو صيفي ساخن للأندية المصرية.. تعرف على أبرز هذه الصفقات

عاجل.. عبدالله السعيد ينتظر فرمان "العميد" للمشاركة مع بيراميدز أمام الأهلي

لاعب بيراميدز ينتقل إلى الحمام بالقسم الثاني

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

بسبب الزمالك.. عقوبة قوية تنتظر نجوم بيراميدز

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض