سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

توصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لإتفاق نهائي من أجل الحصول على نجم نادي بيراميدز وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









وعلم " الفجر الرياضي " أن سيراميكا نجح في إقناع اللاعب رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز من أجل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.









ويعاني رجب بكار من التجميد خلال الموسم الماضي من جانب إدارة النادي وهو الذي كان هدف لنادي الزمالك من أجل حل مشكلة الناحية اليمنى.









يُذكر أن سيراميكا قد نجح في الحصول على خمسة لاعبين دفعة واحدة من نادي مصر المقاصة وهم محمد إبراهيم ومحمد مسعد ومحمد توني وأحمد سامي وأحمد محسن.







