تجديد حبس ضابط بمدينة نصر متهم بسرقة المواطنين بالإكراه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس ضابط شرطة لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامة بسرقة المواطنين بالإكراه بدائرة القسم.





وكانت نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار محمود صلاح، رئيس النيابة قررت حبس الضابط ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت باستدعاء المجني عليهم تمهيدا للاستماع لأقوالهم.





وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بتعرض سيارة للسرقة بالاكراة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة الضابط، فتم القبض عليه.



