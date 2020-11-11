السبب وراء عدم ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة الكاف

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أحمد مجاهد العضو السابق بالاتحاد الكرة المصري السابق عن سبب عدم ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الدورة المقبلة، حيث أرجع ذلك إلى الأمور غير المستقرة في الجبلاية، حيث وضح أمام أمام الاتحاد الدولي وكذلك كاف، أن أوضاع الاتحاد الأهلي في مصر غير مستقر في ظل وجود لجنة مؤقتة تتولى المهمة بعد استقالة المجلس السابق فور خروج المنتخب من كأس الأمم في العام الماضي.

وأكد مجاهد أن فيفا وضع خطة معينة للجنة المؤقتة تسير عليها، على أن تنتهي منها في شهر يوليو الماضي، وتقام الانتخابات بشكل طبيعي في شهر نوفمبر، ولكن حدثت بعض الأشياء الغريبة سواء من اللجنة الأولمبية أو وزارة الرياضة، تسببت في تعطل إجراء الانتخابات، وهو ما أضعف من قوة هاني أبو ريدة أمام كاف وفيفا، حيث بدا لهم فاقدا القوة والسيطرة على مجريات الأمور في مصر.

وشدد مجاهد على أن لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم لا تمنع ابو ريدة من خوض السباق الانتخابي في كاف، رغم كونه ليس رئيسا للاتحاد الأهلي في بلده، ولكن ما حدث يضعف من حظوظه في الفوز بالانتخابات، وخير دليل على ذلك ما حدث في أحد اجتماعات كاف فقد تم طرح فكرة إقامة كونجرس الاتحاد في مصر، لكن أحد المسؤولين البارزين الاتحاد الافريقي رد بأنه كيف يقام الكونجرس في مصر وليس لديها اتحاد كرة منتخب؟".

الجدير بالذكر أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمجلس الأعلي للاتحاد الدولي فيفا، أعلن عدم نيته الترشح لرئاسة كاف في الفترة المقبلة، وسط الكثير من علامات الاستفهام حول سبب هذا القرار المفاجيء من أبو ريدة.

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