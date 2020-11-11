محافظ بني سويف يوقف خط سيره لملاحظته "مواطن نائم" بشارع الكورنيش (صور)

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أستوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أثناء جولته، صباح اليوم الاربعاء، بمنطقة شارع الكورنيش، عقب ملاحظته مواطن "مُسن" نائم بالشارع، حيث أمر المحافظ بسرعة توجيه فريق التدخل السريع المختص بمثل هذه الحالات والتابع لمديرية التضامن لإتخاذ اللازم ومتابعة حالته الصحية والمعيشية، حيث ظل المحافظ منتظرًا حتى وصول الفريق، والذي قام بنقل المواطن إلى دار فاقدي الرعاية شرق النيل.



وشّدد محافظ بني سويف على تكثيف المرور الميداني لفريق التدخل السريع بالشوارع والميادين للتعامل مع مثل تلك الحالات، ضمن الإجراءات التي تنفذها الدولة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، مطالبًا بتخصيص أكثر من خط ساخن للإبلاغ عن الحالات المماثلة، ليكون المواطنين شركاء في تحقيق هذا الهدف النبيل.



ومن جانبها أكدت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن على أنه تم التعامل مع الحالة، التي لاحظها المحافظ خلال جولته، حيث تم تخصيص غرفة له بدار فاقدي الرعاية، وتوفير كافة متطلباته الحياتية، وجاري الإستعلام عنه، وفي حالة عدم التعرف عليه وأنه ليس له أسرة ترعاه، ستتم إستضافته في الدار بشكل دائم.

