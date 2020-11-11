"بعدنا" لمحمد محيي تحقق مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

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حققت أغنية "بعدنا" للنجم محمد محي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مليون مشاهدة حتى الآن،

خلال 48 ساعة من نزول الأغنية.







أغنية "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".



يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل أربع أغنيات هى "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.. و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد.. تقول كلمات أغنية "بعدنا":.. بعدنا.. بعدنا في يوم ما اتواعدنا... بعدنا وليلة معادنا بإيدنا.. كسرنا قلوبنا وإيدنا شموعنا طفيتها دموعنا ويومها.. وداعنا وجعنا رجعنا ليوم ما ابتدينا رضينا بألمنا.. بعدنا.. بعدنا.



