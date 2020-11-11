تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع وفد وزارة الإنتاج الحربي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اجتمع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بوفد وزارة الإنتاج الحربي والذي ضم اللواء منير هلال، والدكتور كريم عمارة، والمهندس أحمد سمير، وذلك بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة، ود. هدير فريد عضو إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العرض المقدم من الهيئة القومية للانتاج الحربى بشان تنفيذ مشروعات تكنولوجية متطورة بمشاركة المانية هولندية وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والتنمية المحلية، ويستهدف المشروع المقدم الاستفادة من المخلفات البلدية بالمحافظات وتحويلها الى طاقة كهربائية يتم ربطها على شبكات الكهرباء للاستفادة منها ممايساهم فى توفير استثمارات كبيرة على الدولة فى مجال الكهرباء، ويساهم ايضا فى توفير بيئة نظيفة صحية وآمنة للمواطنين.

واوضح ممثلو وزارة الانتاج الحربى ان المشروع الذي يمكن تنفيذه يتم من خلال حق الانتفاع لمدة 25 عاما، ويحتاج الى مساحة 10 افدنة لاقامته وتقدر تكلفة انشائه 90 مليون جنيه، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات العاملة فى المشروع ما قيمته 110 مليون دولار، ويمكن من خلاله توليد23 ميجا وات كهرباء من خلال 500 طن قمامة يوميا، ويستغرق انشاؤه خلال 24 شهرا من بدء، وقد اكد د. مختار على ترحيبه بمساهمة وزارة الانتاج الحربى ممثلةفي الهيئة القومية بالوزارة على جهودها المتواصلة والمشاركة الفعالة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الي أم هذا المشروع يعد نقلة نوعية وحضارية لمحافظة الدقهلية، ووجه لمدير عام ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بمراجعة الدراسة المقدمة حول المشروع والتجهيز لكل المعلومات والبيانات التى تطلبها الهيئة، واكد المحافظ على تقديم كافة اوجه الدعم ليخرج هذا المشروع الى النور بعد الحصول على كافة الموافقات والسير فى الاجراءات المطلوبة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدولة لتوليد الطاقة من المخلفات البلدية الصلبة باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع وفد وزارة الإنتاج الحربي
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع وفد وزارة الإنتاج الحربي
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع وفد وزارة الإنتاج الحربي
تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع وفد وزارة الإنتاج الحربي

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