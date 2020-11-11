توقيع بروتوكول تعاون لزراعة 200 فدان لتربية دودة القز بقنا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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وقعت محافظة قنا بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لزراعة 200 فدان من شجر التوت المُتقزم بمدينة نقادة كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بـ 5 مليون دولار، جاء ذلك في حضور حازم عمر نائب المحافظ والاستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد والعميد محمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والدكتور وليد بريقع المدير الإقليمي لمؤسسة النداء.

وأوضح الداودي ان البروتوكول ينص علي تخصيص مساحة 200 فدان بالغابة الشجرية بمدينة نقادة سيتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم الغير مثمر والمعتمدة علي مياه الصرف الصحي المعالجة في ريِها لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي مشيرا الي ان المشروع من المقرر له استيعاب عدد 4000 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أضاف المدير الإقليمي لمؤسسة النداء ان المشروع يتضمن عدة مراحل تقدر تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 5 مليون دولار فيما تصل تكلفة المرحلة الثانية بـ 20 مليون دولار مؤكدا ان المشروع يعد الاكبر من نوعه في قارة أفريقيا وذلك ضمن مشروع إعادة توطين صناعة الحرير في دول إفريقيا بالشراكة مع جمهورية الصين الشعبية لافتا الي انه تم اختيار مدينة قنا لتنفيذ المشروع بها وذلك بعد نجاح تجربة التعاون بين مؤسسة النداء وهيئة التنمية الزراعية في زراعة مساحة تقدر بـ 20 فدان بالظهير الصحراوي بذات المدينة حيث تم فعليا انتاج خيوط الحرير الطبيعي وتصنيع بعض المنتجات الخاص به.

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