الموزع الموسيقي جلال فهمي يدعم نغم عصام في أولى تجاربها الغنائية بأغنية "معاك"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يخوض مهندس الصوت والموزع الموسيقي الشهير جلال فهمي تجربة جديدة، من خلال تقديم واكتشاف موهبة غنائية شابة هي نغم عصام، وذلك من خلال أول أغانيها "معاك"، والتي كتب كلماتها وليد الغزالي، وألحان كريم محسن، وتوزيع جلال فهمي.
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وقال جلال فهمي في تصريحات صحفية، تحمست جدا لصوت نغم صالح، فهو صوت مميز ومختلف عن الأصوات الموجودة على الساحة، ما جعلني أقرر أن أنتج لها أول أعمالها، لإقتناعي التام بموهبتها، ولذلك قررت أن تكون بداياتها الفنية من خلالي، فدائما أسعى لإكتشاف المواهب والنجوم الجدد، لأقدمهم إلى الساحة الغنائية، وهذا واجبي وواجب كل فنان حقيقي أن يساعد المواهب الحقيقية ويعطي لها الفرصة، ويضعهم على بداية الطريق
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الجدي بالذكر ان الموزع جلال فهمي قدم العديد من التوزيعات الموسيقية خلال مسيرته مع أبرز وأهم نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، ومنهم مع النجم تامر حسني، ورامي جمال وشذى حسون، وغيرهم من النجوم، كما قدم التوزيع الموسيقي لعدد من الأفلام السينمائية والبرامج الشهيرة، ومنها فيلم "ظرف طارق" وبرنامج "على شط بحر الهوى".

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