مدرب بلجيكا ينتظر "هازارد" بأمر يويفا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:35 م
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي
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ينتظر روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا انضمام إيدين هازارد نجم ريال مدريد إلى معسكر المنتخب خلال الأيام المقبلة.

 

وأعلن ريال مدريد إصابة الثنائي كاسيميرو وهازارد بفيروس كورونا، ولكن كلا اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض.

 

ووفقاً للمعلومات الواردة من "DeportesCuatro" الإسبانية، فإن مدرب بليجكا يريد انضمام هازارد للمنتخب، في حال خضع لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية.

 

وقال مارتينيز:"نحن سعداء جميعًا لأنه لعب ثلاث مباريات مع ناديه، بل إنه يسجل الأهداف، لقد انتظرناه هنا ، وهو الأمر الذي كان سيكون مفيدًا لناديه لأن المباريات ستساعده على اكتساب اللياقة.. نحن نتبع بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونتحقق من استمراره في العمل في المنزل حتى لا يتأثر بدنياً، ونرى مدى سرعة انضمامه إلى معسكر المنتخب.. بروتوكول اليويفا سيسمح بتواجده معنا، ولكن، كما تعلم، فإن للفيروس فترات مختلفة، فقد تختلف من 7 إلى 15 يوماً، العلامات جيدة لأنه بدون أعراض، ونعتقد أنه يمكن أن يكون معنا في إحدى المباريات".

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