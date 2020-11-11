الحمام يواجه مياة البحيرة في أولي تجاربة الودية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام المطروحي أولي مبارياتة الودية غدا أمام مياة البحيرة أحد أندية القسم الثالث في إطار إستعدادات الفريق لإنطلاقة الموسم الجديد.

ويسعي سمير سعد المدير الفني للفريق من خلال المباراة الأطمئنان علي الحالة الفنية والبدنية للاعبين وزيادة التجانس بين الصفقات الجديدة ولاعبي الفريق القدامي.

وأعلن الفريق المطروحي التعاقد مع خمسة لاعبين حتي الأن وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم لمدة 3 مواسم، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة لمدة موسمين ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة لمدة موسمين، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي لمدة موسمين، وأحمد حسن لاعب المقاصة لمدة 3 مواسم.

ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد.
يذكر أن فريق الحمام قد بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد الاثنين الثاني من نوفمبر بملعب النادي تحت قيادة سمير سعد المدير الفني للفريق
وأعلن نادي الحمام في وقت سابق تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الذي أنهي الموسم الماضي مع إضافة بعض العناصر بناء علي رغبة سمير سعد المدير الفني . 

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالأتي: جمال حلو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد طه طبيب.

يذكر أن الفريق المطروحي أنهي الموسم الماضي وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

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