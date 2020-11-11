مقتل 5 أشخاص باصطدام قارب صيد تركي بناقلة يونانية في المتوسط

اصطدمت ناقلة ترفع العلم اليوناني، بقارب صيد تركي على بعد 15 ميلا بحريا من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب تركيا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن قارب الصيد كان يقل خمسة صيادين، لم يتم العثور عليهم.

وأعلنت السلطات التركية، انتشال 4 جثث، من أصل خمسة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام قارب الصيد التركي، بالناقلة اليونانية في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت وسائل الإعلام التركية، أن الحادث وقع الليلة الماضية. وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوبا. وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة ترفع العلم اليوناني.

وعلى الفور، نظمت السلطات التركية، عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.