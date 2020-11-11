العثور على جثة مقطوعة الرأس ومصابة بطلق ناري بنجع حمادي

Advertisements



عثرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأهالي بنجع حمادي، في محافظة قنا، على جثة شاب مقطوعة الرأس ومصابة بطلق ناري بنجع حمادي.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي،،بالعثور على جثة محمود تقي، مقيم بقرية النجاحية، مقطوعة الرأس ومصابة بطلق ناري، داخل زراعات القصب بالقرب من قرية البرارة بنجع حمادي.



انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد عبد الحميد بدر،،مأمور مركز شرطة نجع حمادي، والمقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، إلى مقر الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن خلافات ثأرية بين عائلة القتيل وعائلة أخرى بقرية النجاحية، السبب وراء ارتكاب الجريمة.



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتاتها.