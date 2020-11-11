هدايا متبادلة وقضايا مشتركة.. تفاصيل لقاء السيسي ونظيرته اليونانية

استقبال السيسي



بمجرد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القصر الجمهوري في العاصمة اليونانية أثينا، استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وشارك الرئيس السيسى، صباح اليوم الأربعاء، في وضع إكليل من الزهور على نصب الجندى المجهول وسط العاصمة اليونانية أثينا.



كما جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى، وتم عزف النشيد الوطنى للدولة المصرية، وكذلك عزف النشيد الوطنى لليونان.



مباحثات السيسي ونظيرته



رحبت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت فخورة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البلاد، مؤكدة أن مصر دولة صديقة ورائدة في العالمين العربي والإسلامي.



وقالت كاترينا ساكيلاروبولو: "سنتحدث عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة، وأيضا العمليات الإرهابية الأخيرة التى وقعت في البلدان الأخرى، منوهة بأن القيم الدينية ليست لها أى علاقة أو مكان فيما يتعلق بالتعصب أو العنف".



وأكد السيسي، أن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن "توقيع ترسيم الحدود يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات" بين مصر واليونان.



دعوة لزيارة مصر



وأشاد الرئيس، بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، وقدم الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر.



هدايا متبادلة



وتبادل الرئيسان، الهدايا، حيث قلدت رئيسة اليونان، السيسي أعلى وأقدم وسام لدى بلادها، وذلك خلال لقائهما بالقصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية أثينا.



ومنحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام قلادة النيل.



ومن المقرر، أن يعقد الرئيس، مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.



ومن المنتظر، بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



وكذلك، سيعقد اجتماع مصري يوناني قبرصي على مستوى وزراء الدفاع في أثينا الجمعة.







شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرته كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة اليونان، مباحثات هامة حول القضايا المشتركة الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتصعيد التركي الخطير.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرته كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة اليونان.