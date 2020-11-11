فيدال ينضم لتدريبات منتخب تشيلي

انضم لاعب الوسط المخضرم أرتورو فيدال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي لتدريبات منتخب تشيلي يوم أمس الثلاثاء وذلك إستعداداً لمواجهتي بيرو وفينزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.









ووصل صحبة فيدال المهاجم فابيان أوريانا لاعب فريق نادي بلد الوليد الإسباني في الوقت الذي ينتظر فيه منتخب تشيلي أيضاً وصول نجم فيورنتينا الإيطالي إريك بولجار الذي حصل على إذن من إدارة فريقه للسفر إلى تشيلسي.









ويستعد منتخب تشيلسي بقيادة رينالدو رويدا للمواجهة القوية ضد منتخب بيرو يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري قبل مواجهة منتخب فنزويلا يوم السابع عشر من الشهر ذاته.



