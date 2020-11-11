سداد 27 جدية تصالح للأسر الغير قادرة بالقري المستهدفة ضمن مبادرة حياه كريمة بديرمواس

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس وضع المبادرة الرئاسية التصالح حياة موضع التنفيذ للتخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة بالقري المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمه بالمرحلة الاولي والثانية والتي تم اختيارها وفق معايير ومؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.



وتنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وبحضور المهندسة نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة ديرمواس والدكتور هاني عبد الباري رئيس قرية دلجا واحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا وممثل عن مؤسسة صناع حياة تم سداد قيمة جدية التصالح لعدد 27 حالة من الاسر الغير قادرة بقري زعبرة ودلجا.



ومن ناحيتها قالت رئيس المركز ان الاختيار تم وفق معايير وشروط الاختيار والضوابط الموضوعة في هذا الشأن وبعد اجراء بحث اجتماعي لكل حالة ومعاينة علي الطبيعة للتاكد من احقية كل مستفيد وانها شددت علي اهمية الالتزام بالشفافية وامانة العرض وارساء مبدأ تكافؤ الفرص.



واضافت بان الدولة بكافة مؤسساتها تولي الاسر الغير قادرة اهمية خاصة وتسعي جاهدة للعمل علي شمولهم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية بكافة محاورها وتضمن لهم حياة كريمة وان المبادرة الرئاسية وضعت البعد الاجتماعي لهؤلاء المواطنين فى أولوياتها



فيما قال احمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا بان مؤسستي (حياه كريمة وصناع حياه) وضمن المبادرة الرئاسية سيواصلان دفع جدية التصالح للاسر الفقيرة بقري مركز ديرمواس المختارة ضمن مبادرة حياة كريمة وفقا للضوابط الموضوعة وان هناك تعاون مثمر من قبل الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة لها.



وفى نفس السياق تواصل الوحدة المحلية انهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من خلال استقبال طلبات التصالح والجدية بالمركز التكنولوجي.

