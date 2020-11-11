نيللي كريم: الانتقادات لا تشغلني

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نفت الفنانة نيللي كريم في برنامج the insider بالعربي توقفها عن تصوير فيلم " العميل صفر " الذي يجمعها لأول مرة مع المخرج محمد سامي و الممثل أكرم حسني و شركة أوسكار المنتجة للعمل .



و قالت في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أن الفيلم لديه رسالة تكمن في أن على كل إنسان أن يحلم لأن حلمه قد يتحقق يوماً ما .



وعبرت عن سعادتها بالعمل مع أكرم حسني ووصفت الشغل معه بالمتعة .





من جهة أخرى قالت نيللي أنها قرأت و تابعت كل الإنتقادات الذي تعرض لها فيلم " خط دم " الذي يجمعها مع ظافر العابدين مشيرة الى هذا كله يدل على أن الفيلم لم يمر مرور الكرام .



نيللي أكدت على أنها لا تتأثر سلبياً بالإنتقادات بل ساعات بتضحكها على حد قولها معتبرة أن ما حصل حاجة لطيفة من الجمهور .



أما عن مسلسلها الرمضاني ٢٠٢١ ، قالت نيللي أن فريق العمل ما زال بمرحلة التحضير ولا تعلم حتى اليوم من سيشاركها البطولة .



أما عن الأخبار التي أشارت الى أن ماجد الكدواني سيلعب دور البطولة ، فردت نيللي بعدم علمها بالموضوع لكنها أكدت على أنها ستجتمع معه في فيلم من إخراج محمد علي .





