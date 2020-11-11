فحص وعلاج 1696 مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية تندة بالمنيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية تندة بمركز ملوي، حيث استمرت على مدار يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة امكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1696 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 300 حالة جراحة، و385 حالة أطفال، و159 باطنة، و166 قلب، و91 اسنان، و179 حالة جلدية، و123 انف واذن، و101 نساء، و192 تنظيم اسرة، كما تم عمل (102) تحاليل مختلفة، وعمل (35) حالات موجات صوتيه و6 حالات رسم قلب، وعمل 2 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 106 متردد وتم خلع اسنان لـ 4 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 24 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 82 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

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