خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:47 م
نور طلعت
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خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة
يستعد الفنان محمد رمضان، لإطلاق أغنيته الجديدة التابعة لإعلان جديد لصالح إحدى شركات الاتصالات المتعاقد معها.
ويكشف "الفجر الفني" تفاصيل الأغنية وهي من كلمات باسم عادل، ألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم.
واحتفل رمضان مؤخرًا بوصول هاشتاج #محمد_رمضان لـ مليار و٨٠٠ مليون على تيك توك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ونشر "رمضان" صورة له وعلق قائلا: الحمد لله هاشتاج #محمد_رمضان يتخطى المليار و٨٠٠ مليون على تيك توك ".
يستعد الفنان محمد رمضان، لإطلاق أغنيته الجديدة التابعة لإعلان جديد لصالح إحدى شركات الاتصالات المتعاقد معها.
ويكشف "الفجر الفني" تفاصيل الأغنية وهي من كلمات باسم عادل، ألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم.
واحتفل رمضان مؤخرًا بوصول هاشتاج #محمد_رمضان لـ مليار و٨٠٠ مليون على تيك توك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ونشر "رمضان" صورة له وعلق قائلا: الحمد لله هاشتاج #محمد_رمضان يتخطى المليار و٨٠٠ مليون على تيك توك ".