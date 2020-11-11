انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب بنين الأزهر

ينطلق اليوم الأربعاء المؤتمر السنوي الثلاثون لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية.





وقال الدكتور محمد الخلواني، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر السنوي الثلاثين يقام بنسخته الثانية بانضمام أقسام الجلدية بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر.





وأشار الخلواني إلى أن المؤتمر الثلاثين يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.