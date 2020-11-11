انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب بنين الأزهر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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ينطلق اليوم الأربعاء المؤتمر السنوي الثلاثون لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية. 

وقال الدكتور محمد الخلواني، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر السنوي الثلاثين يقام بنسخته الثانية بانضمام أقسام الجلدية بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر. 

وأشار الخلواني إلى أن المؤتمر الثلاثين يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. 
وأوضح الخلواني أن المؤتمر يتناول الجديد والحديث في مجالات الأمراض الجلدية والتناسلية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدد 10 جلسات علمية، تتناول الجديد والحديث في مجالات الأمراض الجلدية والتناسلية، كما يناقش المؤتمر في يومه الثاني عدد 6 كورسات تعليمية، إضافة إلى عقد 6 ورش عمل في مجالات التجميل؛ لاستكمال المنظومة التعليمية التي يتبناها قسم الأمراض الجلدية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، لافتًا إلى أن المؤتمر يشارك به الأساتذة المتخصصون في مجالات الأمراض الجلدية والتناسلية بكليات الطب بجامعة الأزهر، إضافة إلى مشاركات عديدة لأساتذة الطب في مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، إضافة إلى مشاركة أطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي، وأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، علمًا بأن مدة المؤتمر يومان، هما: الأربعاء والخميس، الموافقان 11 و12 من نوفمبر.

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بوابة الفجر الفجر الامراض الجلدية والتناسلية

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