عاجل.. السيسي ينعي رئيس الوزراء البحريني

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينعي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي أرسل برقية عزاء إلى ملك البحرين تضمنت الإعراب عن خالص التعازي للبحرين حكومة وشعبًا في وفاة المغفور له.