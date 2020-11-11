عاجل.. السيسي ينعي رئيس الوزراء البحريني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينعي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي أرسل برقية عزاء إلى ملك البحرين تضمنت الإعراب عن خالص التعازي للبحرين حكومة وشعبًا في وفاة المغفور له.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء البحريني بوابة الفجر الفجر السيسي البحرين

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو في التصفيات الإفريقية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يوقع لسيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يومين

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 17 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تحديد موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

منذ 36 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

موضوعات متعلقة

عاجل.. "السيسي" يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اليوناني

الرئيس السيسي يشيد بقوة وتميز العلاقات المصرية النيجيرية

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز روابط الأخوة الوثيقة مع السنغال

عاجل.. "السيسي" يستقبل ملك البحرين اليوم

السيسي يرسل برقية تعزية للعاهل السعودي في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

عاجل.. السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض