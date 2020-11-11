محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ ٨٢٠ موظف بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية ٨٢٠ موظفاً إعتباراً من     1 / 7 /٢٠٢٠ من الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30 / 6 / 2020 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوي وظيفي إلي المستويات التي تعلوها مع أحتفاظهم بالأقدمية بالمستوي الوظيفي بعد الترقية.


 يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم " ٢ " لسنة ٢٠٢٠ بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية ٣٤٨ موظفاً تخصصياً و٧٥ موظفآ مكتبيآ و٥٤ موظف فنيآ و٢١٣ موظف خدمات و١٣٠ موظف حرفيآ على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.


 وأشار قرار المحافظ ان يمنح الموظف اعتباراً من 1/7/2020 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر .

وأكد راشد حرص المحافطة الدائم على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل.

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