رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد شوارع غرب النصورة في محافظة الدقهلية، رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بشوارع الحي.

ومن جانبه وجه المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأربعاء نواب رئيس حي غرب، ومسؤولى الأنارة بالحى، فى اطار الاستعداد لموسم الشتاء ٢٠٢٠، بإجراء حصر لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع والميادين الرئيسية للوقوف على حالتها على الطبيعة، للمرور عليها ومراجعتها وإستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء مشددًا على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها ورفع كفاءتها

وفى هذا الإطار وتنفيذا للتعليمات، قام قطاع الكهرباء والانارة بحى غرب المنصورة بصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة والكشافات بمنطقة شارع السلخانة، ومنطقة سكة سندوب أنطلاقا" من ميدان مشعل وصولا" لشارع عبد السلام عارف.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء ٢٠٢٠، وضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الاعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة
رفع كفاءة الإنارة وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بحي غرب المنصورة

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غرب المنصورة الانارة

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