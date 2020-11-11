لدعم المنتج المحلي .. تفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك" بتجارية كفر الشيخ (صور)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، بدء تفعيل وتدريب مجموعة جديدة من التجار علي مبادرة (مايغلاش عليك ) لدعم وتحفيز المنتج المحلي بحضور مسئول شركة اي فاينانس التابعة لوزارة المالية المسئولة عن تفعيل وتدريب السادة التجار بالمبادرة.

في السياق ذاته، فقد أهاب المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة، بالتجار وشركات الاستثمار الحاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 والقانون رقم 159لسنة 72بسرعة سداد الاشتراك السنوى للغرفة لعام 2020 وذلك قبيل نهاية 30نوفمير لعام 2020.

وشددت الغرفة بانة فى حالة عدم سداد الاشتراكات فى تلك الفترة فانة سوف يتم فرض غرامة تعويض بما يعادل25% من قيمة الاشتراك السنوى وذلك بحسب نص المادة رقم 25 من القانون 189لسنة 1951 والمعدل رقم 6لسنة 2002 وذلك لادارة الاشتراكات.
لدعم المنتج المحلي .. تفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك" بتجارية كفر الشيخ (صور)
لدعم المنتج المحلي .. تفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك" بتجارية كفر الشيخ (صور)
لدعم المنتج المحلي .. تفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك" بتجارية كفر الشيخ (صور)
لدعم المنتج المحلي .. تفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك" بتجارية كفر الشيخ (صور)
لدعم المنتج المحلي .. تفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك" بتجارية كفر الشيخ (صور)
لدعم المنتج المحلي .. تفعيل مبادرة "ما يغلاش عليك" بتجارية كفر الشيخ (صور)

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