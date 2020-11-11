تحديد موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن تحديد موعد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الإسماعيلي وفريق نادي الرجاء المغربي لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية.


وكان الإسماعيلي قد حسم مواجهة الذهاب على ملعب إستاد الإسماعيلية بهدف واحد مقابل لا شيء ولم تُقام مباراة الإياب حتى الآن بسبب توقف المنافسات جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".


وقال " راديو مارس " المغربي أن إدارة الفريقين إتفقت على موعد لقاء الإياب وسيكون في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم خاصةً وأن الأتحاد العربي رفض فكرة إلغاء البطولة وصمم على إستكمالها.

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