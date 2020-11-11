إيران تتحدي أمريكا .. صدرنا 700 ألف برميل نفط في مارس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
رويترز
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 قال نائب رئيس منظمة الميزانية والتخطيط في إيران يوم الأربعاء إن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 700 ألف برميل يوميا منذ مارس ، وذلك في تحد لعقوبات أمريكية تستهدف خفض مصدر دخل طهران الرئيسي إلى صفر.

تقلصت صادرات إيران من أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقال حميد بور محمدي "متوسط مبيعات النفط منذ بداية العام (الفارسي) بين 600 ألف و700 ألف برميل يوميا". وبدأ العام الإيراني في 20 مارس.


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