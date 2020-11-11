"الأعلى للجامعات" يعتمد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بإدارة تطوير المشروعات من قبل لجنة التقييم المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الالكترونية، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب.





وقام كل من الدكتور هاني النشار مدير المشروعات، والدكتور حسام الهوارى مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتسليم شهادة الاعتماد للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بعد نجاح مركز التدريب بالجامعة فى استيفاء متطلبات الاعتماد.



