السبت.. جمعية "محبى الأطرش" تحتفل بذكرى وفاة محمد فوزى

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:35 م
نور طلعت
Advertisements

تحتفل جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنان محمد فوزي، التى توافق ٢٠ أكتوبر ١٩٦٦، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت الموافق ١٤ نوفمبر الجارى، فى قاعة حفلات "أولاد العم" بالجيزة، بحضور السفير اللواء محمد درويش، والدكتورة ميادة الحو حفيدة الفنان محمد فوزي، والمهندس خليل حبيب، نجل شقيق الفنانة مديحة يسري.

يبدأ الحفل بعرض فيلم تسجلي وثائقي عن مشوار الفنان محمد فوزي بعنوان "عوام فى بحر النغم"، بصوت الفنان محمد فوزي، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد، مع تسجل نادر بين الموسيقار فريد الأطرش والفنان محمد فوزي أثناء مرضهما بإحدى مستشفيات لندن، مع عرض وثائق ومستندات وصور نادرة من مكتب الفنانة مديحه يسري.

يتضمن الحفل عرض تسجيلات صوتية لكل من الفنانة مديحة يسري، الفنانة هدي سلطان، الدكتور منير محمد فوزي، الدكتورة ميادة الحو، المهندس خليل حبيب، الموسيقار عمار الشريعي، مع عرض أغنية نادرة يتم إذاعتها لأول مرة.

ويشدو المطربون " نبيل قطيط، محمد وحيد، هاجر حمدي، شماء ناصر، رجاء مصطفي، أحمد شوشة، داليا حسني،" بروائع الفنان محمد فوزى والموسيقار فريد الأطرش، بمصاحبة المايسرو محمود فرج، وعزف على الجيتار للفنان مصطفي صيامي.

كما يلقى كوكبة من الشعراء أحدث قصائدهم فى حب محمد فوزى والموسيقار فريد الأطرش، وهم الشعراء " حسين بسيوني، محمد عبد العزيز، محمد عبد المنعيم، أحمد علي، هالة فتحي، وهبة الخولي

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 16 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

تحديد موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

منذ 38 دقيقة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يومين

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد إبراهيم يوقع لسيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو في التصفيات الإفريقية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

11:06 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض