مباحثات وقمة ثنائية.. جدول أعمال "السيسي" في اليونان

لقاء مع رئيسة اليونان



استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته لليونان بلقاء رئيسة اليونان كاترينيا ساكسلاروبولو، حيث قالت: "سنتحدث معكم عن التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة".



وأكد السيسي، أن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن "توقيع ترسيم الحدود يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات" بين مصر واليونان.



وأوضح السيسي أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة بالأديان، مضيفا أنه يجب ألا يتحول الأمر إلى إساءة إلى الأديان وإلى مشاعر المؤمنين.



القمة المصرية اليونانية



وانطلقت أعمال القمة المصرية - اليونانية التى تعقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة اليونانية أثينا.



تهدف جلسة المباحثات الـمعمقة على مستوى القمة بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



مباحثات ثنائية



ومن المقرر، أن يعقد الرئيس، مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.



ومن المنتظر، بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



وكذلك، سيعقد اجتماع مصري يوناني قبرصي على مستوى وزراء الدفاع في أثينا الجمعة.



وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، قال إن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص.

شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اليونان، مباحثات هامة، ولقاءات تاريخية، لمناقشة الملفات المشتركة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وترسيم الحدود.ويرصد "الفجر"، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان.