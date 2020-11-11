عاجل.. موعد إنضمام سيرينو للأهلي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر المُقربة من اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينيو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي أن صفقة إنتقاله للنادي الأهلي قد توقفت خلال الفترة الأخيرة.


وفي تصريح خاص " للفجر الرياضي " أكد المصدر أن إدارة التسويق بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق أبلغت اللاعب أنه من الصعب تواجده في الفريق خلال الميركاتو الجاري.


وجاء سبب تعطل الصفقة بسبب صعوبة تسويق بعض اللاعبين الأجانب في الفريق مثل أليو بادجي وجيرالدو دا كوستا ما يعني أن إنتقال سيرينو للأهلي سيكون في شهر يناير القادم خاصةً وأن بعض البنود الخاصة بالعقد قد إنتهت بنسبة 90%.

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