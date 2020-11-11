بسمة تُعلن شفائها من فيروس كورونا

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أوضحت الفنانه بسمة أنها تم شفائها من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت بسمة صورة التحليل الخاص بها، وعلقت عليه قائلة :"الحمدلله تحولت نتيجة تحليلي للسلبية، شكرًا لكل الناس اللي سألوا علي وحسسوني بكل الحب والمساندة، الشكر الكبير لأمي نوال درويش على كل اللي عملته وبتعمله لينا، ألف حمد وشكر لك يا رب، يا رب اشفي كل مريض وهون علينا جميعًا".







وفي سياق آخر، تنتظر بسمة حاليًا عرض فيلمها الجديد "قبل الأربعين"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز حسام، بطولة معتز هشام، لبنى ونس، محمد علي رزق، هالة فاخر، داليا مصطفى، إيهاب فهمي.