بهذه الكلمات..هيثم شاكر يُحيي ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان هيثم شاكر على إحياء الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر هيثم شاكر صورة للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً: "الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الفنان العظيم الساحر محمود عبدالعزيز، أسألكم الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة".

وكان الفنان محمود عبدالعزيز قد رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وفي سياق آخر، شارك هيثم شاكر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"حب عمري"، وهو منﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، بطولة سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي.

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