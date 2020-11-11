عدم وجود شبهة جنائية.. التحقيقات تكشف مصرع شاب بنهر النيل بالعياط

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في وفاة شاب لقى مصرعه إثر غرقة بمياة نهر النيل بالعباط، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأفادت التحقيقات، أن الشاب أثناء استحمامه بمياة نهر النيل تعرض للغرق فلفى مصرعه، لعدم إجادته السباحة.

وأمرت النيابة، التصريح بدفن جثة الشاب، لعدم وجود شبهة.

كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، وذكر شهود عيان، أن شاب يدعى "عبد الله.س" لقى مصرعه غرقا، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته، وتولت النيابة التحقيق.

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