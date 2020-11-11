الإمام الأكبر ينعى رئيس الوزراء البحريني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى العاهل البحريني الملك عيسى بن حمد آل خليفة، ولأسرة آل خليفة، وللشعب البحريني الشقيق، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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