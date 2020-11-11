إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية (صور)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادثي تصادم، حيث انقلبت حمولة براميل جلوكوز في بنها، واصطدمت سيارة ملاكي بأتوبيس نقل ركاب بقليوب، بسبب السرعة الزائدة.

نتج عن الحادثين شلل مروري بالطريق، حيث نجحت أجهزة المرور في رفع أثارهما، وإعادة الحركة، و5 مصابين جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لبيان آثار وملابسات الحادثين، وأسبابهما.


تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بانقلاب براميل محملة بالجلوكوز من أعلى سيارة نقل على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي عن منطقة الشموت ببنها.

انتقل العميد عبد العظيم سعيد مدير إدارة المرور، وجرى رفع آثار البراميل، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وفي قليوب تلقى العميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية، إخطارًا من المقدم ناصر القارح رئيس مباحث المرور، بوقوع حادث تصادم بنطاق الوحدة المحلية بسنديون بعد كوبري قلما الجديد.

انتقلت أجهزة المرور، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي، وأتوبيس نقل ركاب، بسبب السرعة الجنونية، أسفر عن 5 مصابين جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وإعادة فتح الطريق للحركة المرورية.
إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية (صور)
إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية (صور)
إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية (صور)
إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية (صور)
إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية (صور)
إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالقليوبية (صور)

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