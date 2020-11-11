بمقابل مادي.. ضبط شخص لإنشائه صفحة عبر الإنترنت لممارسة الدعارة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الأجتماعى قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وإحتوائها على صور فتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها إستعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وتبين أنه (بدون عمل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة)، وبرفقته (سيدتان "إحداهن زوجته")،

وبمواجهة المتهم الأول أقر بتسهيل وإستغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتان عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضاف بإنشائه الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة السيدتان أيدن ما جاء بأقوال المتهم، كما تم ضبط (هاتف محمول "خاص بالمتهم الأول") وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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