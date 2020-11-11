مصر تدعم التعليم الجامعي بجيبوتي

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استقبلت السفارة المصرية بجيبوتي وزير التعليم العالي الجيبوتي الدكتور نبيل احمد، حيث قام السفير المصري محمد مصطفي عرفي بعرض جهود تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عدة وخاصةً مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى تكلل جهود السفارة بالنجاح في تدشين تعاون بين جامعة طنطا وجامعة جيبوتي، تقوم فيه الجامعة المصرية بتلبية الاحتياجات التعليمية وتوفير برامج التعليم المناسبة لابناء الشعب الجيبوتي الشقيق.



كما أبرز السفير المصري أن القاهرة حريصة على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الأفريقية لاسيما في مجال التعليم، اخذًا في الاعتبار الأهمية التي يمثلها هذا المجال باعتباره قاطرة للتنمية. ومن جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي الجهود المصرية، مؤكدًا حرصه على نجاحها وترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته المتعددة في هذا الصدد.



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أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن وعميق الأسى لوفاة الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي انتقل جوار ربه أمس الثلاثاء.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره فقدت مناضلًا ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصًا عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود.



وإذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة الأخ والمناضل صائب عريقات، يدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.



رحم الله الفقيد الغالي الذي سيظل اسمه نبراسًا ورمزًا لشرف النضال والمشروع الوطني الفلسطيني.



