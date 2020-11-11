قطاع السجون يوجه قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية، ضمت أطباء وفنيين من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن ملحق وادى النطرون) ، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

وجاء ذلك، إستمرارًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافه أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية تماشيًا مع قيم ومبادىء حقوق الإنسان.

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