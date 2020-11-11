نرصد لحظة وصول أول زائر من "ذوي الإحتياجات الخاصة" لمتحف كفر الشيخ (صور)

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أعلن متحف كفر الشيخ القومي، عن بدء إستقبال أول زواره من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك بعد افتتاحه خلال الأيام القليلة الماضية.



وقامت مشيرة سلطان، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بالمتحف، بمرافقتهم من خلال عمل جولة ارشادية لهم تعرفوا من خلالها على مقتنيات المتحف الفريدة المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي.



كما استضاف المتحف، أيضا مجموعة من أعضاء نادي سخا بكفر الشيخ لكبار السن، وكان في إستقبالهم الدكتور السيد البنا، المشرف العام على المتحف، والدكتور أحمد منصور مدير عام المتحف، ومجموعة من الأمناء.



وقد أبدى الزائرون إعجابهم بالمتحف ومقتنياته من خلال الجولة الإرشادية التي تمت لسيناريو العرض المتحفي، كما حرصوا أيضًا على إلتقاط الصور التذكارية مع فريق عمل المتحف.