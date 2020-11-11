خطة أعمال الرصف القائمة على طريق نبروه-طلخا في الدقهلية

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تابع الدكتور رضا قويطة رئيس مركز ومدينة نبروه بالمرور الميداني أعمال الرصف القائمة بطريق نبروه-طلخا والتأكد من عدم وجود أي عوائق في الأعمال القائمة والتأكد من أن أعمال الرصف تقام حسب المواصفات القياسية المتفق عليها.



واكد قويطة ان مركز نبروه بلد تجاريه وليست فقط البلد الاولي في صناعة الاسماك المملحه وياتي اليها الكثير من التجار ويعد طريق نبروه طلخا من الطرق الحيويه الرابطه لكثير من المراكز.



واكد الدكتور رضا قويطه علي ضرورة تسليم الطريق في اقرب وقت ممكن وتتكاتف جميع الجهات التنفيذة بمركز نبروه لأنهاء الاعمل بالطريق.



وشدد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه علي الاهتمام بملف رصف الشوارع علي مستوي حميع المراكز بالمحافظة.