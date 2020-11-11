بالصور.. "الزراعة" تتابع أسواق المواشي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالإشراف البيطري الكامل على أسواق المواشي من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة على الأسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها وكذلك الإشراف على تنظيف الاسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم انعقاده.



