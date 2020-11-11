بالصور.. "الزراعة" تتابع أسواق المواشي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالإشراف البيطري الكامل على أسواق المواشي من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة على الأسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها وكذلك الإشراف على تنظيف الاسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم انعقاده.

جاء ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بمتابعة اسواق المواشي في المحافظات والإشراف البيطري الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات الاحتزارية للوقاية من فيروس كورونا.
بالصور.. "الزراعة" تتابع أسواق المواشي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء
بالصور.. "الزراعة" تتابع أسواق المواشي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء

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